ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan eski elektrik mühendisi Bruce Campbell, hurdaya ayrılmış bir yolcu uçağını ormanlık arazisine taşıyarak sıra dışı bir yaşam alanına dönüştürdü.

1999 yılında başlayan proje kapsamında Campbell, hizmet ömrünü tamamlamış bir Boeing 727-200 tipi uçağı yaklaşık 100.000 dolar karşılığında satın aldı. Uçağın Yunanistan’dan Oregon’daki 10 dönümlük araziye nakliyesi; kanatların sökülmesi, geçici yolların açılması ve devasa vinçlerin kullanımıyla gerçekleşti. Nakliye ve kurulum maliyetleriyle birlikte projenin toplam bütçesi yaklaşık 220.000 dolara ulaştı.

İÇİ MODERNİZE EDİLDİ

Yaklaşık 100 metrekarelik bir yaşam alanı sunan uçak, orijinal yapısı büyük ölçüde korunarak modernize edildi. Yapılan düzenlemeler şu detayları içeriyor:

Uçağın orijinal gösterge panelleri ve koltuklarının korunduğu bu alan, okuma ve dinlenme odası olarak kullanılıyor.

Kabin zemininin bir kısmı şeffaf panellerle değiştirilerek uçağın alt kısmındaki teknik kablo ve kontrol hatlarının görünür olması sağlandı.

Yolcu koltuklarının bir kısmı sökülerek mutfak, yatak odası ve çalışma alanı oluşturuldu. Uçağın orijinal üç tuvaletinden biri işlevsel hale getirildi.

Eve girişler, uçağın orijinal kuyruk merdiveni (airstairs) aracılığıyla yapılıyor.

DEPREMLERE KARŞI DİRENÇLİ

Havacılık mühendisliğinin sunduğu dayanıklılıktan yararlanan yapı, şiddetli fırtınalara ve depremlere karşı yüksek direnç gösteriyor. Binlerce perçinle bir arada tutulan alüminyum gövde, korozyona karşı korunaklı bir yapı sunarken; elektrik ihtiyacı uçağın mevcut tesisatına entegre edilen harici bir güç kaynağından, su ihtiyacı ise araziye kurulan sistemle karşılanıyor.

BİR PROTOTİP OLARAK UÇAK EV

Bu yapı, havacılık sanayisi atıklarının sürdürülebilir mimaride kullanımına dair bir örnek teşkil ediyor. Bruce Campbell, dünyada her yıl yüzlerce uçağın hurdaya ayrıldığını belirterek, bu gövdelerin parçalanmak yerine nesiller boyu dayanabilecek evlere dönüştürülebileceğini savunuyor. Yapı günümüzde hem bir konut hem de mimari bir inceleme alanı olarak Oregon ormanlarındaki yerini koruyor.