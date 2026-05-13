Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim adına spor müzesi kurulacak. Projenin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hayata geçirileceği açıklandı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı açıklamada, Adana’da doğup büyüyen Fatih Terim’in hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle Türk futboluna büyük katkılar sunduğunu söyledi.

MÜZE VE SPOR MERKEZİ

Terim’in Türk spor tarihinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Uludağ, “İmparator” lakabıyla hafızalara kazınan deneyimli teknik adamın başarılarının gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

Bilal Uludağ, yapılacak tesisin yalnızca bir müze olmayacağını, aynı zamanda spor merkezi ve spor parkını da kapsayan büyük bir kompleks olarak tasarlandığını kaydetti. Projenin temelinin eylül ayında atılmasının planlandığını aktaran Uludağ, kompleks içerisinde 37 farklı branşa uygun kapalı spor salonlarının da yer alacağını ifade etti.

Temeli eylül ayında atılacak müzenin 2027'de hizmete açılması öngörülüyor.