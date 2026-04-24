Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

'KÜME DÜŞMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Bahçeli, burada basın mensuplarıyla sohbet ederek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gazetecilerin Trendyol Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisine dair “Kim kazanır?” sorusuna Bahçeli, "Ben Karagümrüklüyüm, küme düşmemek için uğraşıyoruz" diyerek esprili bir yanıt verdi.

'BUNDAN BÖYLE KARAGÜMRÜKSPORLUYUM'

Bahçeli, 2023 yılının Şubat ayında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganlarının atılmasının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrılmıştı.

MHP lideri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza vahim bir saygısızlıktır. Alçakça bir kurgunun içindeler. Herkes haddini bilmelidir. Bundan böyle ben Karagümrük Sporluyum" ifadelerini kullanmıştı.