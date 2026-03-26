İngiltere’nin devlet destekli köklü tasarruf kurumu National Savings and Investments (NS&I), müşteri hesaplarındaki yönetim hataları ve sistemsel aksaklıklar nedeniyle yüz milyonlarca sterlinlik dev bir tazminat kriziyle karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 37 bin müşteriyi doğrudan etkileyen bu skandalda, özellikle hayatını kaybeden tasarruf sahiplerinin birikimlerinin ve kazandıkları ikramiyelerin ailelerine aktarılamadığı ortaya çıktı.

Mağdur ailelerin bir kısmının haklarını alabilmek adına ek maliyetlerle hukuki yollara başvurmak zorunda kalması, kamuoyundaki tepkileri artırırken hükümetin konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

KRİZİN NEDENİNİ AÇIKLADILAR

Kurum yetkilileri, özellikle yas sürecindeki müşterilere beklenen düzeyde destek sunulamadığını itiraf ederek kamuoyundan özür dilerken, krizin perde arkasında 3 milyar sterlin değerindeki dijital dönüşüm projesinin yıllardır tamamlanamamış olması yatıyor.

Uzmanlar, güncelliğini yitirmiş altyapı ve operasyonel hataların yatırımcı güvenini sarstığına dikkat çekiyor. Hazine yetkililerinin tazminat detayları üzerindeki mesaisi sürerken, 24 milyondan fazla müşterisi bulunan kurumun ödeyeceği bu faturanın vergi mükelleflerine yansıyıp yansımayacağı ise İngiltere gündeminin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.