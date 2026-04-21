Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kahramanmaraş’ın Karaelbistan Mahallesi’ndeki Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde meydana geldi. Tedavi gören Ramazan Yıldırım’ın, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darbedildiği ve boğulmaya çalışıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. HASTANE DIŞINDAN KAYDEDİLDİ Bir jandarma personelinin hastane dışından cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Hasan Yıldırım’ın hasta yatağındaki babasına şiddet uyguladığı anlar saniye saniye yer aldı. 'BİR ANLIK ÖFKEYLE TOKAT ATTIM' Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre gözaltına alınan Hasan Yıldırım, ifadesinde “Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile tokat attım, boğma gibi bir düşüncem yoktu” dedi. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

