İstanbul’daki Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan doktorlar, doktorlar Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin hakkında ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktor Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

BİRİ REDDETTİ, BİRİ 'PİŞMANIM' DEDİ

Doktor Gürkan Örskıran savunmasında suçlamaları reddederken, "Benim hastanede yapmış olduğum ameliyatlarda devlet hastanesi bünyesinde bulunmayan, dışarıdan getirttiğim herhangi bir malzeme yoktur. Devlet hastanesi bünyesinde bulunan araç ve gereçlerle hastalarımı ameliyat etmekteyim. Bana sormuş olduğunuz 'Holep' isimli lazer cihazını bildiğim kadarıyla herhangi bir devlet hastanesi de bu cihazı kullanmamaktadır" dedi.

Doktor Cem Gülçin ise, pişman olduğunu söyleyerek, “Ben gözaltı süremde bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlakı olmadığın fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme karşı mahcup oldum. Çok pişmanım ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.

Doktorlar hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi.