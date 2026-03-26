CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AKP’nin bayram vurgunu! Tüm Türkiye ekonomik kriz altında ezilirken; Eti Maden Genel Müdürlüğü’nün bayram çikolatası alımı için 14 Milyon 306 bin lira harcama yaptığını tespit ettik. Kamu kaynağıyla binlerce kutu çikolata satın almak ayan beyan kamu zararıdır! 17.05.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ortadayken, böyle bir alımın yapılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eti Maden Genel Müdürünün de, CB Tayyip Erdoğan’ı takmadığının ispatıdır. Satın alınan 8 bin 180 adet çikolata kutusunun, Eti Maden’deki personel sayısının iki katı olması ayrı bir soru işaretidir. Bunun adı bayram vurgunudur! İşte faturalar. Kaynak: Eti Maden’in bayram çikolatası alımına ilişkin 10 adet fatura, CB Tasarruf Tedbirleri Genelgesi."