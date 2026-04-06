Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'e transfer olan Youssef En-Nesyri cephesine beklenmedik bir gelişme yaşanıyor.

Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından transfer döneminin son saatlerinde ek izinle takıma dahil edilen 28 yaşındaki golcü, gözden çıkarıldı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncu, performansıyla beklentilerin altında kaldı.



Suudi Arabistan'dan Okaz'da yer alan habere göre, Youssef En-Nesyri'nin performansı kulüp yetkililerini ikna etmedi. Kulüp, bu nedenle Faslı futbolcunun yerine yetenekli bir forvet transfer etmeyi planlıyor.

Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Ittihad'de 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.