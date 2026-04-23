Anthropic, bu ay başında "yaygın kullanım için çok tehlikeli" olarak tanımladığı yeni yapay zeka modeli Mythos'u duyurduğunda, savunma amaçlı iş birliği yapacağı 11 kuruluşu da açıkladı. Ancak listedeki kurumların tamamının ABD merkezli olması küresel ölçekte bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SADECE TEKNOLOJİK BİR ÜRÜN DEĞİL

Mythos, dünya genelindeki bankaların, enerji şebekelerinin ve hükümet sistemlerinin yazılımlarındaki gizli açıkları bulup suistimal etme konusunda ürkütücü bir yeteneğe sahip. Bu durum, modelin sadece teknolojik bir ürün değil stratejik bir güç unsuru haline gelmesine neden oldu.

DÜNYA LİDERLERİ TEYAKKUZDA: "SİBER DÜNYAYI PARAMPARÇA EDEBİLİR"

The New York Times'ın haberine göre Anthropic, Mythos’u ABD dışından sadece İngiltere ile paylaştı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, modelin "tüm siber risk dünyasını yerinden oynatabileceği" konusunda kamuoyunu uyardı. Kanada Finans Bakanı ise durumu Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına benzeterek stratejik tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Avrupa Birliği ve Almanya gibi müttefikler ise modele erişim sağlayamadıkları için endişeli. Alman siber güvenlik yetkilileri, Mythos’un siber tehditlerin doğasında "paradigma değişimine" işaret ettiğini belirtiyor.

RUSYA VE ÇİN İÇİN 'UYANDIRMA SERVİSİ'

ABD'nin rakipleri cephesinde ise durum daha gergin. Rusya’daki Kremlin yanlısı mecralar Mythos’u "nükleer bombadan daha kötü" olarak nitelendirirken; Çin tarafı, yapay zeka yarışında geri kalmanın güvenlik riskleriyle yüzleşiyor. Uzmanlar, ChatGPT’den sonra Mythos’un Çin için ikinci bir "uyandırma servisi" olduğunu ifade ediyor.

Özellikle Çin’deki banka ve enerji sistemlerinin, Mythos'un açıklarını bulabildiği yazılımları kullanıyor olması, Pekin yönetimini masanın dışında kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

DENETİMSİZ GÜÇ VE KÜRESEL BÜYÜME

Mythos vakası, yapay zeka araştırmacılarının uzun süredir uyardığı bir gerçeği somutlaştırdı: En güçlü yapay zeka modeline sahip olan ülke, devasa bir jeopolitik avantaj elde ediyor. Artık yapay zeka atılımları bir "ürün lansmanı"ndan ziyade bir "silah testi" gibi algılanıyor.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması gibi küresel bir düzenlemenin yapay zeka alanında henüz bulunmaması, güvenliği şirketlerin ve tekil devletlerin inisiyatifine bırakıyor. Anthropic, önümüzdeki 18 ay içinde benzer yeteneklere sahip modellerin başkaları tarafından da geliştirileceğini öngörerek, savunma sistemlerinin acilen güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.