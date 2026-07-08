Zonguldak kent merkezi Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan E.K. idaresindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil ile B.D'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen bir motosiklet çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.
DİKİZ AYNASIYLA KALDINA SALDIRDI
Kısa sürede büyüyen tartışma, motosiklet sürücüsü B.D'nin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine fiziki kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü E.K, aracından kırılan dikiz aynasını alarak B.D'ye saldırdı. Olayın büyümesi üzerine kavgaya B.D'nin erkek arkadaşı F.S. ve çevredeki bazı esnaflar da dahil oldu. Çevredeki kişilerin de karışmasıyla darbedilen otomobil sürücüsü E.K, olay yerinden kaçarak caddedeki bir markete sığındı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çıkan arbedede yaralanan B.D. ile E.K, sağlık personelinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik kazası sonrası yaşanan ve çevredeki vatandaşların müdahale etmekte zorlandığı kavga anı ise caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.