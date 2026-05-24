Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya yönelik “mutlak butlan” kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kararın yalnızca CHP’yi ilgilendirmediğini belirten İmamoğlu, bunun demokratik siyaset ve hukuk devleti açısından ağır sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olduğunu ifade etti.

Yaşanan süreci “ülke adına büyük bir kırılma ve demokrasi ayıbı” olarak değerlendiren İmamoğlu, “Demokrasimiz ve ülkem adına derin bir üzüntü, ciddi bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim” dedi. CHP’ye kayyum atanmasının, Türkiye’de demokrasinin ciddi bir baskı altına alındığının açık göstergelerinden biri olduğunu savunan İmamoğlu, bunun yalnızca bir partiye değil, milyonlarca seçmenin iradesine yönelik bir müdahale anlamı taşıdığını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkenin kurucu değerlerinin ve demokratik mücadelenin önemli temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, bu tür adımların siyasi tarih açısından benzeri görülmemiş bir müdahale niteliği taşıdığını ifade etti. “Sandıkta yenilemeyeni hukuk yoluyla susturmaya çalışmak demokrasiyi zedeler” diyen İmamoğlu, hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere olan inancını koruduğunu belirterek, Türkiye’nin yeniden adalet ve toplumsal barışın hakim olduğu günlere ulaşacağına inandığını kaydetti.