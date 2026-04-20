Türkiye’de kötü yönetilen tarım politikaları nedeniyle artık karpuz bile kredi kartıyla ve taksitle satılır hale geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Afyonkarahisar pazarında sadece bir dilim karpuz alabilen, onu da kredi kartıyla almak zorunda kalan emekli vatandaşla görüştü.

Emekli, “Torunum istediği için karpuz aldım ama tam alamadım, karttan çektik” dedi. Çömez’e dert yanan esnaf da “Karpuzun kilosu 80 lira, dilimle satıyoruz, millette nakit yok” dedi ve bankaların çekim işlemi sırasında kredi kartına taksit yaptığını da söyledi. Çömez de “Ankara duy bunu. Ülkede artık karpuz da taksitle satılıyor” ifadelerini kullandı.