Gigafactory Texas’taki üretim hattından sürücüsüz bir şekilde çıkan ilk araçların görüntüleri, Tesla’nın "araba sahipliği değil, robotaksi" odaklı yeni iş modelinin bir konseptten öteye geçerek gerçeğe dönüştüğünü kanıtladı.

Üretim bandından kendi kendine inen Cybercab, otomobilin sadece bir ulaşım aracı değil, tamamen bağımsız bir robotik sistem olarak konumlandığı yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

DİREKSİYON PEDAL İÇERİSİNDE BULUNMUYOR

Geleneksel sürücü alanını tamamen ortadan kaldıran Cybercab, Tesla’nın klasik araç satış stratejisinden farklı olarak doğrudan bir robotaksi ağı kurma hedefiyle geliştirildi. Araç içerisinde direksiyon veya pedal gibi manuel kontrol mekanizmalarının bulunmaması, kullanıcıların bir uygulama üzerinden araç çağırarak seyahat edeceği tamamen otonom bir ekosistemin merkezinde yer alıyor.

Şirket, bu iddialı teknolojik hamleyi geniş kitlelere yayabilmek için aracın maliyetini 30 bin doların altında tutmayı hedefleyerek, otonom sürüşü erişilebilir bir kitlesel çözüm haline getirmeyi planlıyor.

HEMEN YOLLARA ÇIKACAK

Ancak seri üretimin başlamış olması, Cybercab’in hemen yollara çıkacağı anlamına gelmiyor; projenin önündeki en büyük sınavı yasal düzenlemeler ve güvenlik onayları oluşturuyor. Farklı ülkelerin ve eyaletlerin mevcut trafik yasaları, direksiyonsuz araçların genel trafiğe karışması konusunda henüz sıkı regülasyonlar uyguluyor.

Tesla’nın teknolojik başarısının, küresel ölçekte yasal mevzuatları nasıl dönüştüreceği ve bu "sürücüsüz gelecek" vizyonunun ne kadar sürede yasal izinleri alacağı otomotiv sektörünün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.