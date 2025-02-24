Daliy Mail'de yer alan habere göre; Dr. Choudhury'nin paylaştığı bilgilere göre, tuvalet sifonu çekildiğinde havaya 1.8 metreye kadar bakteri ve mikroplar saçılıyor. Eğer diş fırçanız tuvalete yakın bir yerde duruyorsa, her fırçalama sırasında sadece diş macunu kullanmadığınızı bilmelisiniz.

Birçok kişi diş fırçalarını kapakla muhafaza etmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Ancak Dr. Choudhury, bunun tam tersine bakteri üremesi için elverişli bir ortam sağladığını belirtiyor. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, ortak kullanılan banyolardaki diş fırçalarının yüzde 60'ında dışkı kalıntısı bulunduğu tespit edildi.

Kapalı kutular veya fırça kapakları, diş fırçalarını havadan gelen partiküllerden koruyormuş gibi görünse de, aslında bakteri yükünü artırıyor. Çünkü kapalı ve nemli ortamlar, mikropların hızla çoğalmasına olanak tanıyor.

Peki, diş fırçalarımızı nasıl temiz ve güvenli tutabiliriz? Dr. Choudhury, birkaç basit yöntem öneriyor:

Fırçayı her zaman dik konumda tutarak suyun düzgün şekilde süzülmesini sağlamak. Üç ila dört ayda bir fırçayı veya fırça başlığını değiştirmek. Diş fırçasını tuvalet kapağı kapalıyken muhafaza etmek ve mümkünse tuvaletten uzağa koymak.

Bazı kullanıcılar diş fırçalarını UV sterilizatörlerinde temizlemeyi tercih etse de, Dr. Choudhury bunun gerekli olmadığını söylüyor. UV kutularının ve ağız gargarasıyla temizlemenin faydalı olabileceğini, ancak diş fırçasını doğru şekilde saklamanın çok daha önemli olduğunu belirtiyor.

Araştırmalar, sifon çekildiğinde ortaya çıkan su damlacıklarının havada uzun süre asılı kaldığını ve E. coli ile Staphylococcus aureus gibi zararlı bakterilerin yayılmasına neden olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, tuvaletlerde havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.