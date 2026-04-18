Yaz sıcaklarının artması ve tatil planlarının hız kazanmasıyla birlikte, evdeki bitkilerin susuz kalma riski çoğu kişiyi harekete geçirdi. Modern sulama sistemlerine ekonomik bir alternatif olarak öne çıkan "pet şişe düzeneği", bitkilerin siz evde yokken de hayatta kalmasını sağlıyor.

TOPRAK KURUDUKÇA SUYUN KÖKLERE ULAŞMASINI SAĞLIYOR

Basit bir fizik prensibiyle çalışan bu yöntemde, pet şişe kapaklarına açılan mikro delikler suyun debisini kontrol altına alıyor. Şişe saksıya ters bir şekilde konumlandırıldığında, toprak kurudukça oluşan osmotik basınç farkı ve yer çekimi, suyun damla damla kök bölgesine iletilmesini sağlıyor.

"DİKKATLİ OLUN"

Yöntemi değerlendiren uzmanlar, bitki sağlığı açısından suyun miktarı kadar veriliş şeklinin de önemli olduğunu belirtti. Konuyla ilgili görüş bildiren ziraat mühendisleri şu noktaların altını çizdi:

"Geleneksel sulamada suyun büyük bir kısmı yüzeyde kalıp buharlaşırken, pet şişe yöntemi suyun doğrudan aktif kök derinliğine ulaşmasını sağlıyor. Ancak her bitkinin su ihtiyacı farklıdır. Kaktüs gibi az su isteyen bitkilerde bu yöntem kök çürümesine yol açabileceği için dikkatli olunmalıdır. En iyi sonuç, su isteği yüksek olan yapraklı salon bitkilerinde alınmaktadır."

UZMANLAR ALTIN KURALI AÇIKLADI

Bitki bakım uzmanları, düzeneğin verimli çalışması için şu adımları önerdi:

Düzenek kurulmadan önce toprak mutlaka bir miktar sulanmalıdır. Tamamen kuru toprağa yerleştirilen şişe, suyu normalden daha hızlı boşaltabilir.

Şişenin alt kısmına (ters durduğunda üstte kalan kısım) toplu iğne ucu kadar küçük bir hava deliği açmak, su akışının vakum etkisiyle durmasını engeller.

Deliğin boyutunun doğruluğunu teyit etmek için seyahatten en az 48 saat önce sistemin çalışma hızı gözlemlenmelidir.