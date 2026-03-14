İngiltere ekonomisi, 2026 yılının ocak ayında beklenmedik bir şekilde büyüme kaydedemedi. Resmî verilere göre gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) değişim göstermedi ve yüzde 0 olarak gerçekleşti.

DIŞARIDA YEMEK YEMEK AZALDI, EKONOMİ DURGUNLAŞTI

Ocak ayı verileri özellikle hizmet sektöründe sert bir yavaşlamaya işaret etti. Restoran ve yeme-içme faaliyetlerinde yüzde 2,7’lik düşüş görüldü. Uzmanlar, hane halkının artan yaşam maliyetleri karşısında dışarıda yemek harcamalarını kısmaya başlamasının, ekonomik durgunluğun başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor.

HİZMET SEKTÖRÜ ZAYIF PERFORMANS GÖSTERDİ

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) hizmet sektöründe genel büyüme kaydedilemediğini bildirirken, analistler yılın başının ekonomik açıdan “hayal kırıklığı” oluşturduğunu ifade etti.