Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasındaki olası bir barış anlaşmasının ardından Türkiye’nin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına destek verebileceğini duyurdu.

Cuma akşamı Londra'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Fidan, teknik ekiplerce yürütülecek bu faaliyetleri insani bir görev olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli ülkelerle Hürmüz Boğazı'nda iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirten Bakan Fidan, "Söz konusu koşullar altında mayın temizleme çalışmalarına katılmakla ilgili herhangi bir sorun yaşamayız, fakat kurulan teknik koalisyonun gelecekte bir çatışmanın tarafı olması durumunda pozisyonumuzu kesinlikle yeniden değerlendiririz" dedi.

Öte yandan Fidan, İran’ın nükleer programına ilişkin temel sorunların Pakistan’daki bir sonraki müzakere turunda çözülebileceğine inandığını da sözlerine ekledi.