AKP'li Mehmet Metiner için ABD’ye Dışişleri Bakanlığı’ndan gönderilen mektup kamuoyunda tartışma yarattı.



Metiner, Bakanlığın mektubunu rağmen ABD'nin, vize başvurusunu reddettiğini önceki gün duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir eleştirdi.



'DIŞİŞLERİ'NİN DÜŞTÜĞÜ ŞU HALE BAKIN'



Emir, "Biz, Türkiye’ye monarşi gömleği biçmeye kalkan ve kendini müstemleke valisi sanan Tom Barrack ‘İstenmeyen adam’ ilan edilsin derken; Dışişleri'nin düşürüldüğü şu hale bakın!” diye konuştu.





MEKTUP DA YETMEDİ



Kamuoyunda Dışişleri Bakanlığı’nın gönderdiği mektupta kullanılan fazla kibar dil ve Mehmet Metiner için şahsi işlemde bulunulması tepki çekti. Bazı uzmanlar ve siyasetçiler Dışişleri Bakanlığı dilinin protokol dili olduğunu ve işlemin standart bir işlem olduğu belirtti. Öte yandan esas önemli olan hususun Türkiye’deki bir kurumun devreye girmesine rağmen ABD’nin güvenini kazanamaması, kaçma şüphelisi ilan edilmesi ve vize alamaması olduğu ifade edildi.