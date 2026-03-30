‘CEVAZ VERMEZ’

Aydın, Diyanet TV’de ‘Diyanet’e Soralım’ programında vatandaşın “İlk ev veya ilk araba için kredi çekmek caiz midir” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Faizli hiçbir işlem caiz değildir. Diyanet, faizli kredilere önceden de bugün de cevaz vermez. Bu konuda duruşumuz nettir. Faizli bir işlem ister ihtiyaç kredisi, ister ticari kredi olsun; ister ilk ev, ilk araba olsun hiçbir şekilde faizli bir krediye Din İşleri Yüksek Kurulumuz fetva vermez. Ben yıllarımı Din İşleri Yüksek Kurulu’nda geçiren bir kardeşiniz olarak açıkça ifade edeyim ki kurulumuzun hiçbir kararında, fetvasında böyle bir şeye rastlamadım.”

Vatandaşlar ise sosyal medyada Aydın’ın açıklamasına şu yanıtları verdiler:

- “Asgari ücretli, emekli nasıl ev alacak”

- “Zenginler devletten kredi çekerek zenginliklerine zenginlik katıyor. Onlara ses çıkarın”

- “İmamlar maaşlarını faiz geliri olan bankadan alıyor. Bu caiz mi?”

Fatih Mehmet Aydın

Ey Diyanet bir fetva da faizden kazananlara ver!

Türkiye’de bankacılık sektörü, yüksek faiz ortamının etkisiyle 2025’te rekor faiz gelirleri elde etti. Bankaların kredilerden sağladığı faiz geliri, hane halkının artan borç yükü ve kredi kartı kullanımlarıyla 2.9 trilyon lirayı aştı. Tüketici kredileri ve kredi kartı faiz gelirlerindeki bu artış, bankaların kârlılığını önemli ölçüde yükseltti. Öte yandan Diyanet’in ev hayalini gerçekleştirmek isteyenlere yönelik yaptığı açıklamanın ardından faiz gelirinden servetini katlayanlara yönelik fetva vermemesi dikkat çekti.