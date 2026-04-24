CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Diyanet kurban bedelini 18 bin lira olarak belirledi. Emekli bayram ikramiyesi ise 4 bin lira, bu para ile kurban yerine 4 kilogram kıyma bile zor alınır” ifadelerini kullandı.

BÜTÇE ERİDİ

Genç, Diyanet’in bir dakikalık harcamasının 90 emeklinin bayram ikramiyesine denk geldiğini söyledi. Bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan ve yüksek harcamalarıyla eleştirileri üzerine toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı 174.4 milyar liralık bütçesinin 46 milyar 436 milyon 821 bin lirasını yani yüzde 26.6’sını yılın ilk çeyreğinde tüketti.

Diyanet günde yaklaşık 516 milyon lira harcarken, saatteki bütçe gideri ise 21.5 milyon lira olarak hesaplandı.