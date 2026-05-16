BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bazı personelin eğitim belgeleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda hazırlanan müfettiş raporunda, ilgili kişilerin sahte diplomayla kuruma atandıklarına yönelik tespitlere yer verildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE İHRAÇ KARARI

Soruşturmayı yürüten müfettişin, haklarında inceleme yapılan kişilerin kurumla ilişiğinin kesilmesini teklif ettiği belirtildi. Bu teklif doğrultusunda Atama Yer Değiştirme Kurulu (AYK) ile Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) aldığı karar sonucu altı kişinin Diyanet’ten ihraç edildiği öne sürüldü.

Haklarında işlem yapılan isimlerin, kamuda görev yaptıkları süre boyunca aldıkları maaşların da yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilmesinin istendiği bildirildi. Müfettiş raporundaki tespitlerin yargıya da taşındığı kaydedildi.

“GEÇMİŞE DÖNÜK İNCELEME ŞART”

Skandalla ilgili değerlendirmede bulunan Diyanet kaynakları, özellikle bazı cemaat kursları üzerinden sahte diploma temin edildiği iddialarını gündeme getirdi. Başkanlık kaynakları, geçmiş yıllara dönük kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'da dini tahsil alanların hem geçmişlerinin hem de diplomalarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Kopyayla elde edilen kazanca helal derseniz FETÖ'yü ve soru çalanları aklamış olursunuz. Bu fetvayı verirseniz müftüler sahte çıkar. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndaki skandal dosyalar ifşa olsa yöneticiler sokağa çıkamaz. İnsan olan yerde hata olur. Kişilerle hataları ayırmak gerekir. Ancak dosyalar imzalanmadan bekletilirse o ayıplara ortak olursunuz.”

“EMEK VERİLEREK ALINAN MAAŞ HELALDİR” SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Mısır Din Hizmetleri Müşaviri İdris Bozkurt’un, Diyanet TV’de yaptığı açıklamalar da yeniden gündem oldu. Bozkurt’un, “torpil ve kopya ile elde edilen kazanç” hakkında yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

Bozkurt programdaki açıklamasında şunları söyledi:

“Yapılan iş haksız bir kazanımdır. Fakat bunun üzerine bir iş bulunmuş ve iş neticesinde de bir mesai sarf ederek elde edilmiş kazanç, haram olarak değerlendirilemez. O ayrı bir şey. Karıştırmamak lazım. Yapılan iş yanlıştır fakat yaptığımız işin karşılığında emek vererek aldığımız maaş helaldir.”