Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde Şeyhşamil Mahallesi 566’ncı Sokak’ta karşılaşan kuzenler H.D. ile Abdullah Bayoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik sırasında H.D., yanında taşıdığı tabancayı çekerek kuzenine ateş etti. Ağır yaralanan Bayoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla bölgeden uzaklaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayoğlu, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 GÖZALTI
Cinayetin ardından kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 30 dakikalık görüntü dökümünü mercek altına alan polis, cinayet zanlısı H.D.'nin saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla H.D. ve olayla ilişkisi olduğu saptanan E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.