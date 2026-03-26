Yağışların ardından özellikle ormanlık ve nemli alanlarda ortaya çıkan kuzugöbeği mantarı, bölge halkı için hem önemli bir gelir kaynağı hem de sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde dağlık ve ormanlık alanlara giden vatandaşlar, doğada nadir bulunan bu mantarı toplamak için yoğun mesai harcıyor. Toplanan mantarlar, hem kişisel tüketimde değerlendiriliyor hem de pazarlarda satışa sunuluyor.

PAZARDA 3 BİN LİRADAN SATILIYOR

Büyük ekonomik değere sahip olan kuzugöbeği mantarının kilogram fiyatı, pazarda 2 bin ile 3 bin lira arasında değişiyor. Nadir bulunması ve tamamen doğal ortamda yetişmesi nedeniyle yüksek talep gören mantar, lüks gıda ürünleri arasında yer alıyor.

Kuzugöbeği mantarı toplama sezonunun kısa sürdüğü, özellikle yağışların ardından verimin arttığı belirtiliyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise doğadan mantar toplayanları zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.