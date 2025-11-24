Beslenme uzmanlarına göre ilk sırada sağlıklı olduğu söylenen granola ve kahvaltı gevrekleri geliyor. Masum görünen bu ürünlerin büyük bir bölümü aslında Masum görünen bu ürünlerin çoğu yüksek miktarda şeker, bal ve şurup içeriyor. Düşük lif oranına karşın rafine yağ ve katkı maddeleri bakımından zengin olduğu belirtilen bu kahvaltılıklar bağırsak florasında dengesizliğe yol açabiliyor.

Sağlık açısından faydalı olarak bildiğimiz sütler delaktoz intoleransı bulunan kişilerde şişkinlik, gaz ve sindirim problemlerine neden olabiliyor. Diyet listelerinden sıkça yer alan Light yoğurt gibi ürünlerin bazılarında da kıvam artırıcılar ve ilave şeker bulunuyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen bir diğer besin grubu ise endüstriyel tam tahıllı ekmekler. Gerçek anlamda tam tahıllı olmadığı halde karamelize şekerle renklendirilen bu ekmeklerde, emülgatör ve koruyucu madde oranlarının yüksek olması bağırsak bariyerinde irritasyona yol açabiliyor.

Son dönemde popüler hale gelen bitkisel sütler de dikkat edilmesi gereken ürünler arasında. Market raflarında yer alan birçok badem, yulaf ve soya süt gellan gum, guar gum gibi sakızlar, aroma vericiler ve şeker içeriyor. Hassas bağırsaklar için bu maddeler şişkinliğe neden olabiliyor.

'SAĞLIKLI' DİYE PAZARLANIYORLAR AMA...

"Sağlıklı atıştırmalık" olarak pazarlanan barların büyük kısmı da yüksek fruktozlu meyve püreleri, hurma konsantresi ve fazla miktarda insülin barındırıyor. Uzmanlar, bu içeriklerin bazı kişilerde gaz, kramp ve sindirim sorunlarını tetikleyebileceğini belirtiyor.

Bağırsak sağlığı için fermante gıdalar, katkısız ürünler ve lifte zengin sebze ağırlıklı beslenmeyi öneren uzmanlar, ayrıca tüketicilerin, "sağlıklı" etiketi taşıyan her ürünün içeriğini dikkatle incelemesi gerektiğinin altı çiziliyor.