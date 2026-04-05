Pırlanta, inci ve elmas gibi kıymetli taşlardan yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmasından son anda vazgeçen AKP; elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yaptı. Üstelik elektriğin ardından doğalgazda da Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere ‘çok tüketenin çok ödeyeceği’ kademeli tarifeye geçildi.

‘Ortalama yüzde 25’ denilen artış, Kademe-2’de yüzde 132’ye kadar çıkıyor. Kademe-2’de yer alan konut aboneleri, sanayi kuruluşları ve elektrik santralları doğal gazı 1000 metreküp için 18 bin TL’den tüketecek. İlk aşamada 2.5-3 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor. İllere göre belirlenen ortalama tüketimin yüzde 75’ini aşan aboneler, gazı devlet desteği olmadan ödeyecek. Her yıl kademe-2 kapsamına giren abone sayısı artacak.

‘YÜZDE 25 MANİPÜLASYONU’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “ BOTAŞ ve EPDK’nın açıkladığı ‘ortalama yüzde 25’ ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Bu ‘ortalama’nın içeriğine baktığımızda, AKP’nin istatistiksel manipülasyonunu görüyoruz. Birinci kademedeki konut tüketicileri için zam oranı yüzde 37, ikinci kademedeki konut tüketicileri için zam oranı yüzde 132” ifadelerini kullandı. Yavuzyılmaz, şehit aileleri ve gazilerin kullandığı doğalgazın birim fiyatının 3.89 TL’den 5.31 TL’ye çıkarıldığını, zam oranın yüzde 37 olduğunu belirtti. Enerji politikalarının sektörü özel şirketler için kâr kapısına çevirdiği ve savaş bahanesiyle yeni kazanç alanları açıldığı eleştirileri yapıldı. CHP’li Murat Emir ise “İktidarın yeni tasarruf modeli: Külfet halka, servet yandaşa” diyerek, “Bu zamlar markette peynir, pazarda biber olarak soframızı da yakacak” dedi.

‘Tavuklarımı satıp faturamı ödeyeceğim’

Vatandaşlar, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara tepki gösterdi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir vatandaş, faturalarını ödeyebilmek için tavuklarını satmayı düşündüğünü belirterek, “ 5-10 tane tavuğum var, şimdi Cumartesi Pazarı’ndayım getireceğim buraya, Atatürk heykelinin dibine koyacağım, burada satıp elektrik faturamı ödemeye çalışacağım” dedi. Emekli bir yurttaş ise, “Emekliye 5 kuruş verdi 15 kuruş geri alıyor. Akşamları erkenden kapatıyorum lambamı yapacak bir şey yok” diyerek tepkisini dile getirdi.