Süreç Film imzalı yeni sezon projelerinden Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Zengin kız-fakir oğlan hikâyesini merkeze alan yapımda başrol Mehmet karakterini Doğukan Güngör canlandıracak. Güngör’ün partnerinin kim olacağı merak edilirken, Simay karakteri için Merih Öztürk ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Haysiyet dizisi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eda Teksöz’ün yönetmenliğini üstlendiği, Leyla Uslu Oter’in kaleme aldığı dizide Karlıova ailesinin hikâyesi, Mehmet ve Simay karakterlerinin aşkı üzerinden anlatılacak. Bu kapsamda başrol Mehmet karakteriyle ekrana gelecek Doğukan Güngör’ün partneri uzun süredir merak konusuydu.
Yapılan son casting çalışmaları sonucunda Simay karakterine Merih Öztürk’ün hayat vereceği netleşti.
Dizide ayrıca Karlıova ailesinin babası Sadık rolü için Kerem Alışık ismi öne çıkarken, kadroda Reha Özcan, Elifcan Ongurlar, Gökberk Yıldırım ve Aybüke Yılmaz gibi isimler de yer alıyor.
