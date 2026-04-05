Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bu haftaki en önemli gündem maddesi olacak. 7 Nisan Salı günü Genel Kurul’da görüşülmeye başlanması beklenen teklif, hem çalışma hayatında hem de dijital dünyada köklü değişiklikler öngörüyor. Siyasi partilerin ortak mutabakatıyla bu hafta yasalaşması beklenen düzenleme, doğum izni sürelerini uzatırken babalık izinlerini de artırıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELİYOR

Teklifin en dikkat çeken maddesi, kadın çalışanların mevcut 16 haftalık analık izninin 24 haftaya çıkarılması oldu. Bu düzenlemeyle kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm personel rejimlerinde süreler eşitlenecek. Mevcut durumda doğum izni süresi dolmuş ancak doğum tarihinden itibaren henüz 24 haftayı doldurmamış olan kadın çalışanlar da unutulmadı. Bu kişiler, talep etmeleri durumunda 8 haftalık ilave izinden yararlanarak toplam izinlerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

BABALIK İZNİ VE KORUYUCU AİLE HAKLARI

Yeni düzenleme sadece anneleri değil, babaları ve koruyucu aileleri de kapsıyor. Teklif uyarınca, eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük ücretli izin süresi 10 güne çıkarılacak. Ayrıca, bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden itibaren talep etmeleri halinde 10 gün izin hakkı tanınacak.

SOSYAL MEDYAYA 15 YAŞ SINIRI VE OYUN DENETİMİ

Çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini hedefleyen teklif, sosyal ağ sağlayıcılara katı kurallar getiriyor. Buna göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanacak ve platformlar yaş doğrulama sistemlerini kurmakla yükümlü olacak. Oyun platformları için ise usulüne uygun derecelendirilmemiş oyunların sunulması engellenecek.

KADIN VE ÇOCUKLARA EKONOMİK DESTEK

Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, yeterli geliri bulunmayan kadın ve çocuklara yönelik destekler de güçlendiriliyor. Şartları sağlayan hak sahiplerine kesintisiz net harçlık verilmesi yasalaşacak. Ayrıca çocukların kurum bakımına girmeden önce kendi aileleri veya yakınlarının yanında desteklenmesine yönelik koruyucu sosyal hizmet modellerine öncelik verilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda Salı günü başlaması planlanan görüşmelerin ardından, düzenlemenin hızla yasalaşarak yürürlüğe girmesi ve milyonlarca çalışanı doğrudan etkilemesi bekleniyor.