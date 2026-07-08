Antalya'da profesörler ve doktorların da aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanını 'ABD borsasında yüksek kazanç' vaadiyle dolandıran Akreniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda görevli Fatih A.'nın sağlık teknikerliğinden jet hızıyla öğretim görevlisi kadrosuna yükselişi tartışma konusu oldu.

258 MİLYONLUK VURGUN!

Fatih A., kendi yaptığı robot yazılımı üzerinden yüksek miktarda para kazanma vaadi ve ayrıca borsa üzerinden yatırım yapma vaadiyle AÜ Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktorları ve sağlık çalışanlarını yüksek miktarlarda para alarak dolandırdı. Fatih A.'nın bu olayların bazılarına Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan eşi Fatma A.'nın aracılık yaptığı, genelde sağlık camiasında doktorluk yapan müştekilerden bu yöntemle hesabına havale yaptırarak dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştiği ifade edildi. Olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na A.M., M.A., S.H.S., S.Ö., O.K., Ş.Ş., N.Y. ve S.T.Ç. isimli profesör, doktor ve sağlık çalışanları, Fatih A. hakkında yaklaşık 225 milyon TL dolandırıldıkları beyanıyla şikayetçi oldu.

KPSS İLE AKDENİZ'E GELMİŞ

İddiaların odağındaki Fatih A.'nın kariyer yolculuğu da dosyanın dikkati çeken başlıklarından biri oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Hizmetler Meslek Yüksekokulu mezunu olduğu belirtilen Fatih A.'nın, bir dönem Erciyes Üniversitesi'nde sağlık personeli/paramedik olarak görev yaptığı, ardından KPSS süreciyle Akdeniz Üniversitesi'ne geçtiği öğrenildi. Fatih A.'nın 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne sağlık teknikeri olarak atandığı, bu tarihten sonra hastane ve üniversite çevresinde geniş bir temas ağı kurmaya başladığı iddia edildi. Sağlık camiasında uzun yıllar görev yapması, birçok hekim ve akademisyenle yakın ilişki kurmasını sağladı.

ABD BORSASINDA YÜKSEK KAZANÇ İDDİASI

İddialara göre Fatih A.'nın, kendi geliştirdiği bir algoritma ve uygulama sayesinde ABD borsasında döviz bazlı yüksek kazanç elde edildiği, özellikle gece saatlerinde 'risksiz kazanç' sağlandığı gibi ifadelerle ikna ettiği üç hastanede çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira veya döviz topladığı öne sürüldü. Aralarında profesörlerin de olduğu doktorlar ve sağlık çalışanlarından bazılarının ise kredi çektiği, ev veya diğer taşınmazlarını da Fatih A.'nın adına tapuda tescil işlemi yaptırdığı ifade edildi.

ESKİ REKTÖR KONUŞTU

Milyonlarca liralık vurgun iddialarıyla ilgili olaydaki en çarpıcı unsurlardan biri ise dolandırıldığı belirtilen isimler oldu. Fatih A. ile yakın ilişkileri olduğu, para verenler arasında yer aldığı yönünde iddialar bulunan AÜ'nün eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, iddiaları yalanladı. Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Allah'a şükür benim hiçbir şeyim yok. Çok şükür o konuda rahatım. Hiçbir parasal ilişkim yoktu. Birkaç gündür arkadaşlar beni de arıyor, 'Hocam Profesör M. diye bir şey geçiyor medyada' ama benim hiçbir şeyim yok çok şükür, ben değilim" dedi.

Öte yandan bu iddia, Fatih A.'nın üniversitedeki yükseliş sürecini de tartışmaya açtı. Fatih A.'nın öğretim görevliliğine uzanan akademik yükselişinin, Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın rektörlüğü döneminde gerçekleştiği ifade edildi.

KADRO İLANINDA DİKKAT ÇEKEN ŞARTLAR

Fatih A.'nın öğretim görevlisi kadrosuna geçiş sürecinde açılan ilanın şartları da soru işaretlerine neden oldu. İddiaya göre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı için açılan kadro ilanında, 'Tıp bilişimi veya biyoistatistik ve tıp bilişimi alanında yüksek lisans sahibi olmak ve ders verme tecrübesi bulunmak' şartı yer aldı. Fatih A.'nın yüksek lisansını 11 Eylül 2017 - 26 Haziran 2019 tarihleri arasında tamamladığı, kadroya başvurusunun ise 23 Ekim 2019'da yapıldığı belirtildi. İddiaya göre yüksek lisansını yeni tamamlamışken, kısa süre içinde şartları kendisine uygun olduğu öne sürülen kadro ilanına başvuran Fatih A.'nın, 22 Kasım 2019 tarihinde öğretim görevlisi olarak atandığı ifade edildi.

'DERS VERME' ŞARTI İÇİN GÖREVLENDİRME İDDİASI

Kadro ilanındaki 'ders verme' şartı da dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. İddiaya göre Fatih A., kadro atamasından önce bu şartı sağlayabilmesi için Enformatik alanında görevlendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İlk ve Acil Yardım alanında ders görevlendirmesi yapıldığı belirtildi. Bu görevlendirmeyi onaylayan ismin de daha sonra mağdur olduğu iddia edilen kişiler arasında yer aldığı öne sürüldü.

TEZ JÜRİSİNDEKİ AKADEMİSYENLER DE DOSYADA

Fatih A.'nın yüksek lisans süreciyle ilgili bir başka iddia ise tez jürisinde yer alan bazı akademisyenlerle ilgili. İddialara göre Fatih A.'nın yüksek lisans jürisinde bulunan bazı akademisyenlerin de daha sonra yatırım vaadiyle mağdur edilen isimler arasında olduğu ileri sürüldü. Bu isimlerin, soruşturma sürecinde mağdur sıfatıyla gündeme geldiği iddia edildi.

HASTANEDE 'DANIŞMANLIK' GÖREVLENDİRMESİ

Fatih A. ile ilgili dikkat çekici bir başka iddia ise hastanedeki danışmanlık görevlendirmesi oldu. İddiaya göre Fatih A.'nın, öğretim görevlisi olarak atanmasının ardından aynı dönemde hastanede 'danışmanlık' adı altında döner sermayeden pay aldığı ortaya çıktı. Bu ödemenin 17 Ağustos 2020 tarihine kadar sürdüğü, mevcut yönetim döneminde ise kesildiği belirtildi. İddiaya göre dönemin başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın, hastane acil afet yönetimi ve çalışan güvenliği konularında danışmanlık yapmak üzere Fatih A.'nın görevlendirilmesini talep ettiği ileri sürüldü.

AKADEMİK YÜKSELİŞ Mİ, GÜVEN AĞI MI?

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar, yalnızca milyonluk borsa vurgunu iddiasıyla sınırlı kalmadı. Fatih A.'nın sağlık teknikeri olarak başladığı kariyerinde kısa sürede öğretim görevliliğine yükselmesi, kadro ilanı şartları, ders görevlendirmesi, danışmanlık ödemesi ve mağdur olduğu öne sürülen akademik çevrelerle kurduğu ilişkiler de tartışma konusu oldu. Fatih A., yıllar içinde üniversite ve hastane çevresinde oluşturduğu güven ilişkisini yatırım vaadiyle paraya çevirdi. Mağdurların bir bölümü sisteme döviz, bir bölümü Türk lirası, bir bölümü ise taşınmaz üzerinden dahil oldu. Bazı kişilerin yüksek miktarda para kaybettiği, bazı mağdurların ise şikâyetçi olmaktan çekindiği ileri sürüldü. Avukatlar ve mağdur beyanları üzerinden yürüyen süreçte mağdur sayısının artabileceği belirtiliyor.

FRANSA'YA KAÇTI, EŞİ SERBEST

Doktorların dolandırıldıklarını anlamaları ve şikayetçi olmaları üzerine Fatih A.'nın, 1 Temmuz 2026 günü Fransa'ya kaçtığı ortaya çıktı. Fatih A.'nın ABD'ye gitmeyi planladığı, şikayet erken yapıldığı için gidemediği, ardından Fransa'ya kaçtığı belirtildi.

Şikayet sonrası gözaltına alınaneşi Fatma A. ise ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatma A., eşinin ek gelir olsun diye ağabeyi üzerine emlak ofisi açtığını, 2 çocukları olduğunu, eşi giderken vedalaşmadıklarını kaydetti. İfadesinde eşinin 'İstanbul'a gidiyorum' diye çıktığını belirten Fatma A. “Yaptığı hiçbir şeyi bilmiyordum. Eşim ya da müştekiler benim üzerime para yatırmadı. Müştekilerden birinin avukatı beni arayarak eşimin kaçtığını söyledi, bu şekilde haberdar oldum. Kullandığım araba kiralık. Yaşam tarzımızda hiçbir değişiklik olmadı. Eşimle birlikte yurt dışına gidiyorduk. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.