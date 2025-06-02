Piyasalarda son dönemlerde dalgalı bir seyir yaşanıyor. Tarife belirsizlikleri, jeopolitik gerilimler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle, piyasalarda sert hareketlenmeler görülüyor. Bu hafta yurt içi tarafta enflasyon rakamlar takip edilecekken, ABD tarafında ise istihdam rakamları yakından izlenecek.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 39,07 ile 39,24 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,22 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında 08.09'da 39,25 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL tarafında da yükselişlerin olduğu görülüyor. Haftanın son işlem gününü 44,43 ile 44,73 aralığında geçiren Euro/TL günü 44,53 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 44,66 seviyesinde tamamladı.