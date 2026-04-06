Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyirle başladı. ABD ekonomisinden gelen olumlu veriler ve değer kazanan dolar, değerli metaller üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Özellikle istihdam rakamlarının beklentileri aşması, yatırımcıların güvenli liman tercihini zayıflatarak fiyatları aşağı yönlü tetikledi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Spot altın, haftanın açılışında yüzde 0,9 oranında değer kaybederek ons başına 4 bin 631 dolar seviyesine kadar çekildi. Sabah seansında 4 bin 672 dolarda işlem görüyor.

Yurt içinde ise ons altındaki düşüşe paralel olarak gram altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Haftayı 6684 liradan kapatan gram altın, yeni güne yüzde 0,7’lik düşüşle 6 bin 659 lira seviyesinden giriş yaptı. Sabah seansında 6 bin 703 liradan seyrediyor. Birçok Avrupa ve Asya piyasasının tatil nedeniyle kapalı olması ise işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden oldu.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Piyasalardaki düşüşün ana kaynağı, ABD’den gelen mart ayı tarım dışı istihdam verileri oldu. İstihdamın 178 bin artışla Aralık 2024’ten bu yana en güçlü performansını sergilemesi ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e gerilemesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) elini güçlendirdi. Bu tablo, piyasaların yıl içinde beklediği faiz indirimi ihtimalini büyük ölçüde fiyatlamalardan çıkardı.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte altın talebinde sınırlı bir seyir gözleniyor.

PETROL VE JEOPOLİTİK GERİLİM ENFLASYONU TETİKLİYOR

Ortadoğu’daki gerilim ve İran ile yaşanan süreç, enerji arzı endişelerini beraberinde getirerek petrol fiyatlarını yukarı çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı konusundaki sert açıklamaları piyasalarda yakından takip ediliyor. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıyı artırması, Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini desteklerken; altının "güvenli liman" rolü şu aşamada güçlü doların gölgesinde kalmış durumda.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON RAKAMLAR

Altındaki düşüş dalgası diğer kıymetli madenleri de etkiledi:

Gümüş: Yüzde 1,4 düşüşle 71,98 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 0,9 kayıpla 1.970 dolardan işlem gördü.

Paladyum: 1.503 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.