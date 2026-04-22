Estetik dünyası, tarihinin en kan donduran dolandırıcılık vakalarından biriyle sarsıldı. "Oneal Ron Morris" isimli sahte doktorun, hiçbir tıbbi lisansı olmadan yüzlerce kadını nasıl 'zehirlediği' mahkeme tutanaklarına geçti.

Vücutlarına çimento basmışlar

Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan liste tıp dünyasını şoke etti. Morris'in "estetik dolgu" adı altında kadınların kalçalarına enjekte ettiği karışımın içinde şunlar vardı:

İnşaat çimentosu: Dokuları sertleştirmek için.

Mineral yağ ve banyo macunu: Hacim kazandırmak için.

Lastik tamir macunu: Dolgunun yerinde kalması için.

Japon yapıştırıcısı: İşlem bittikten sonra enjeksiyon deliklerini kapatmak için!

Bu işlemler yasal bir klinikte değil; ucuz motel odalarında veya evlerde düzenlenen, partilerde yapılıyordu. Hijyenin sıfır olduğu bu ortamlarda kadınlara, "Ağrı olması normal, güzellik için bu riske değer" denilerek yalan söylendi.

Vücut bu kimyasal kokteyle çok ağır tepkiler verdi. Mağdurlardan biri MRSA bakterisi yüzünden zatürre olurken, bir diğeri vücuduna yayılan maddelerin solunum yolunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının dokularının taş gibi sertleştiği ve karardığı raporlara geçti.

10 yıl hapis

Yıllarca "doktor" rolü yapan Oneal Ron Morris, 2011'de Florida'da kıskıvrak yakalandı. Mahkeme salonunda kurbanların yakınlarının "Bu ceza bile az!" feryatları arasında Morris, 10 yıl hapis ve 5 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.