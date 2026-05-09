Süper Lig’in 33. haftasında sezonun son derbi heyecanı yaşanacak. Tüpraş Stadı’nın ev sahipliğindeki mücadelede Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen Kartal hafta içinde Türkiye Kupası şokuyla sarsılmıştı. Konyaspor’a elendikten sonra istifa eden Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı’nın yoğun çabasıyla kalmaya ikna olmuştu. Trabzonspor karşısında alınacak galibiyet yeni sezon için umut olacak, tecrübeli hocanın geleceğine ışık tutacak.

KULAKLAR KONYA’DA!

MÜCADELENIN Trabzonspor açısından önemi ise farklı. 4 maçtır kazanamayan bordo-mavililer Dolmabahçe’den zaferle ayrılıp kötü gidişi durdurmak, ikincilik umudunu son haftaya taşımak istiyor. Tabii bu senaryonun geçerli olabilmesi için Fenerbahçe’nin bugün Konya deplasmanında yenilmesi şart. Sarı-lacivertliler berabere kalsa bile ikili averajda üstünlüğü olduğu için Trabzonspor’un ikincilik şansı tamamen bitecek.

2 EKSİK 2 SINIRDA

Sakatlıkları bulunan Kartal Kayra ve Milot Rashica Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Ateşi çıkan Emirhan’ın durumu bugün netleşecek. Agbadou ve Salih Uçan kart görürse son hafta Rize deplasmanında cezalı olacak. Siyah-beyazlılar, seyircisine galibiyetle veda ettiği son sezonu 2019-2020’de Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe’yi 2-0 yenerek yaşadı. Sonraki 5 yılda kazanamadı