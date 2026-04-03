ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye ait iki savaş uçağını düşürmesinin ardından ilk kez konuştu.

NBC News'e konuşan Trump, uçaklarının düşürülmesine rağmen İran ile müzakerelerin devam edebileceğini belirtti.

Donald Trump, "Bu savaş, savaştayız!" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin "Bunun medyada yer almasından hayal kırıklığı duydum. Bu hassas bir mesele" yorumu yaptı.

ABD ve İran medyasında yer alan haberlere göre, aynı gün içinde iki ayrı ABD savaş uçağı düşürüldü.

Uçak düşerken atlayan askerlerden birinin bulunduğu, diğerini arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Haberlere göre, bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları esnasında iki ABD helikopteri de vuruldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Washington-Tahran hattına çevrildi ancak İran, ABD'nin iki günlük ateşkes talebini reddetti.