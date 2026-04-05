Orta Doğu'da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı misillemelerle derinleşen gerilim, küresel enerji krizini tırmandırarak havacılık sektöründe yakıt kısıtlamalarına yol açtı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığı bilgilere göre, Milano Linate, Bologna, Venedik ve Treviso havalimanlarına jet yakıtı sağlayan "Air BP Italia" şirketi, hava yolu firmaları için kritik bir NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı.

Bölgedeki savaşın tedarik zincirinde yarattığı aksaklıklar nedeniyle bugünden itibaren devreye alınan kısıtlamaların 9 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyor.

DÖRT HAVALİMANINDA ÖNCELİK SIRASI BELİRLENDİ

Yayımlanan bildiri doğrultusunda, söz konusu dört havalimanında yakıt tedarikinde stratejik bir öncelik sırası belirlendi. Yeni düzenlemeye göre mevcut yakıt stokları öncelikle ambulans uçakları, resmi devlet uçuşları ve seyahat süresi 3 saati aşan uzun menzilli uçuşlar için ayrılacak.

Bu kriterlerin dışında kalan operasyonlar için ise yakıt dağıtımının oldukça sınırlı bir program çerçevesinde yürütüleceği açıklandı.

OPERASYONLARI DURDURACAK BOYUTA ULAŞMADI

Öte yandan, kısıtlamaların kapsamına dair bölgeden farklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Venedik, Treviso ve Verona havalimanlarının işletmecisi Save Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, her ne kadar tedarik disiplini uygulanıyor olsa da kendi bünyelerindeki terminallerde yakıt kısıtlamalarının henüz operasyonları durduracak boyutlara ulaşmadığı ifade edildi.