Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, ligin son maçında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti. Karşılaşmanın ardından Antalyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Antalyaspor, 2015 yılında Süper Lig'e yükselmişti

Antalyaspor ilk olarak 1981-82 sezonunda Süper Lig'e yükselmişti. Akdeniz ekibi, bu tarihten itibaren 1984-1985, 1986-1987, 2001-2002, 2006-2007, 2013-2014, 2025-2026 sezonları olmak üzere 6 kez küme düşmesine rağmen Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti. Kırmızı-beyazlılar, 2015 yılında normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 sona eren karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışlarında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmişti. Antalyaspor o tarihten bu yana aralıksız Süper Lig'de mücadele ediyordu. Süper Lig tarihinde en iyi derecesi sezonu 5'inci bitirmek olan Akdeniz ekibi, en farklı galibiyetini Trabzonspor karşısında 7-0 ile, en farklı mağlubiyetlerini ise Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı 6-0 ile almıştı. Kırmızı-beyazlıların ligdeki en gollü maçı ise Eskişehirspor'a 7-3'lük mağlubiyeti olmuştu.

BAŞKAN PERÇİN’DEN SERT SÖZLER

Küme düştükleri için üzgün ve sinirli olduklarını belirten Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin maç sonucu sert açıklamalar yaptı. "Elimizden geleni yaptık ama ligde kalamadık!" diyen Rıza Perçin "Çeksinler bunu... İstanbul takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum... Yapacaklarını yaptılar!" diyerek sözlerine devam etti.

Karşılaşmanın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, sezon boyunca yapılan hataların takımı bu noktaya getirdiğini savunarak yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre "Yönetim istifa" sloganları atarken, Başkan Rıza Perçin'e yönelik eleştirilerde bulundu.