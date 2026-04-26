Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Deliktaş Mahallesi'nde bulunan bir sokağın düğün eğlencesinin ardından yaşandı. Davulcu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki R.Ü. ile arkadaşı 20 yaşındaki Ahmet Karaca arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Karaca’yı Denizli Devlet Hastanesine, R.Ü.’yü ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Karaca hayatını kaybetti. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan R.Ü., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.