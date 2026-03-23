İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası (İSFO) Başkanı Dilek Camcı, yaptığı açıklamada, fotoğrafçılık sektöründe, ramazan sonrası işlerin açılacağını söyledi.

Fotoğrafçı esnafının kayıt dışıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Camcı, sektörün sorunlarına ilişkin bilgi verdi. Camcı, düşük fiyatlı anlaşmaların mağduriyetle sonuçlanabileceğine işaret ederek, vergi mükellefi olan fotoğrafçılarla çalışmanın önemine değindi.

Camcı, son dönemde belirli yerlerde kurulan fotoğraf kabinlerine yönelik de sorun yaşadıklarını hatırlatarak, "Oda olarak yaptığımız mücadelede foto kabinlerin İstanbul genelinde yaklaşık 30 ilçemizde kaldırılmasını sağladık. Şu anda 6 veya 7 ilçemizde foto kabin çalışıyor. Bunun da kaldırılması için ilgili mercilere başvurularımızı yapıp o ilçedeki fotoğrafçı esnafımızın özellikle vesikalık konusunda rahatsızlıklarını ve sıkıntılarını dile getiriyoruz" diye konuştu.

Fotoğrafçılık sektöründe gelin-damat çekimlerinin önemine işaret eden Camcı, "Gelin-damatta da en büyük sıkıntımız internet ortamında bu işi icra edenler. Bunlarla mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Hem yeni evlenecek gençlere büyük zarar veriyorlar hem de haksız rekabete yol açıyorlar. Verdikleri fiyatlar birbirini tutmuyor, düşük fiyatlar veriyorlar ve düşük fiyatlar verdikleri gibi anlaştıkları yeni evlenen gençleri de mağdur ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Camcı, yeni evlenecek çiftlerin kayıt dışı fotoğrafçılarla anlaşması sonucunda albüm, video klip teslim alamama gibi konularda şikayette bulunduklarını dile getirerek, "Genç çiftler, internet ortamından bulduklarından, bizde kayıtlı olmadığı için yardımcı olamıyoruz. Sosyal medyada bu insanlar cirit atıyor. Dolayısıyla oda olarak bunların peşini bırakmayacağız" dedi.

Doğum ve bebek fotoğrafçılığının da revaçta olduğunu söyleyen Camcı, hastanelerde doğum ve bebek fotoğrafçılığı yapan kayıtsız fotoğrafçıların vergi mükellefi olarak kayıt altına alınmalarını, meslek odasına kayıt yaptırmalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Meslek odamıza kayıtları, ustalık belgeleri, diplomaları olsun"

Camcı, okullardaki yıllık çekimleri için de kayıtlı fotoğrafçılarla anlaşmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız vergi mükellefi olan fotoğraf sanatına gönül vermiş esnaflarımızın hak ve hukuklarını korumak. Fotoğrafçılığı sevip, fotoğrafçılıktan para kazanan arkadaşlarımıza da tavsiyemiz mutlaka vergi mükellefi olsunlar. Meslek odamıza kayıtları, ustalık belgeleri, diplomaları olsun, hep birlikte çalışalım. Haksız rekabet yapmayalım. Çünkü hepimizin amacı sağlıklı bir şekilde mesleğimizi icra etmek" dedi.

Genç çiftlere tavsiyelerde bulunan Camcı, çalıştıkları fotoğrafçıların vergi mükellefi olduklarına önem göstermelerini istedi.

Camcı, odaya kayıtlı fotoğrafçıların sözleşme yaptıklarını da belirterek, "O zaman herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yaşanacak olsa dahi biz araya girmeden kendileri aralarında bunu çözebiliyorlar. Bugüne kadar bizim oda üyesi fotoğrafçılarımızdan bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama bize gelen sıkıntıların yüzde 100'ü yani tamamı internet ortamında bulunan fotoğrafçılar ve bunların yaşatmış olduğu sıkıntılar. Dolayısıyla meslektaşlarımız sözleşme yapıyorlar. Yeni evlenecek genç çiftler de bu sözleşmeyi mutlaka sorsunlar, haklarını arasınlar" şeklinde konuştu.

Düğün fotoğrafı çekimlerinde fiyatların 12-13 bin lira bandından başladığının altını çizen Camcı, çiftin isteğine göre video klip, aile albümleri ve günlük çekim yapıldığını, buna göre de fiyatların değiştiğini sözlerine ekledi.