Altın fiyatlarındaki yükseliş özellikle 2025’te ve 2026’nın başında dikkat çekerken, 2020 yılından beri bakıldığında yüzde 230’dan fazla yükseliş kaydetti. Merkez bankalarının rezerv politikalarında da bu durum önemli bir değişime neden oldu.

DÜNYA ATIN KONSEYİ AÇIKLADI

Dünya genelinde merkez bankaları son yıllarda çok güçlü altın alım dalgalarından birini başlatırken, bazı ülkeler rezervlerini hızla artırdı; bazıları da altın varlıklarını azaltmayı tercih etti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2020–2025 döneminde merkez bankaları arasında en çok altın alanlar Çin, Polonya ve Türkiye olarak kayıtlara geçti.

Artan jeopolitik riskler, kur oynaklığı ve rezervlerdeki dolar bağımlılığı, altının stratejik bir rezerv olarak yeniden öne çıkmasına sebep oldu.

Son beş senede en fazla altın alımı yapan ilk 15 ülke toplamda rezervlerine yaklaşık 2 bin ton net altın ekleyerek önemli bir değişim gösterdi.

ÇİN VE DOĞU AVRUPA ÖNCÜLÜK ETTİ

Verilere göre Çin, son 5 senede rezervlerine 350 tondan fazla altın ekleyerek en büyük artışı gerçekleştiren ülke oldu. Pekin yönetimi, rezervlerinin ABD doları ve Batı finansal sistemlerine olan bağımlılığını azaltma stratejisi izliyor.

Çin’i yakından takip eden Polonya da rezervlerine 300 tonun üzerinde altın eklerken, Varşova yönetimi bu alımları uzun vadeli para politikası güvenliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak yürüttü.

TÜRKİYE EN BÜYÜK ALICILARI ARASINDA

Türkiye, son yıllarda merkez bankalarının altın alımında öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine yaptığı alımlarla en büyük altın alıcıları arasında yer aldı.

Türkiye’nin altın rezervlerini artırma politikası, yüksek enflasyon baskısı ve kur oynaklığı gibi faktörler nedeniyle altının resmi rezervler içinde önemli bir koruma aracı olarak görülmesiyle ilişkilendiriliyor.

GELİŞEN ÜLKELER KASALARINI ALTINLA DOLDURDU

En büyük alıcıların dışında birçok gelişmekte olan ülke de altın rezervlerini artırdı. Brezilya rezervlerine 100 tondan fazla altın eklerken, Azerbaycan ise artışı ülkenin egemen varlık fonu olan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu aracılığıyla gerçekleştirdi.

Ayrıca Japonya, Tayland, Macaristan ve Singapur da altın rezervlerini artıran ülkeler arasında yer aldı. Bu gelişme, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altının küresel rezervler içinde dengeleyici bir varlık olarak görülmeye devam ettiğini gösterdi.

EN ÇOK ALTIN SATAN ÜLKELER

Merkez bankalarının büyük bölümü altın rezervlerini artırırken, bazı ülkeler ise farklı rezerv stratejileri doğrultusunda altın varlıklarını zaltmaya gitti.

Son beş yılda altın rezervlerini en fazla azaltan ülke Filipinler oldu. Filipinler’in rezervleri 65 tondan fazla geriledi. Kazakistan ve Sri Lanka da rezervlerinde önemli düşüş yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Bu düşüşlerin çoğu zaman ekonomik baskılar ve likidite ihtiyacı nedeniyle gerçekleştirilen rezerv ayarlamalarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Avrupa’da ise Almanya ve Finlandiya gibi bazı ülkelerde sınırlı rezerv düşüşleri gözlemlenirken, İsviçre’nin altın rezervlerinde sadece küçük değişimler yaşandı.

Genel tablo, altının küresel rezerv sistemindeki önemini yeniden artırdığını ortaya koyarken, ülkelerin geleceğe yönelik para politikası stratejilerinde farklı yollar izlediğini gösteriyor.