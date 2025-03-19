İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

Operasyonların gerçekleştirilmesi ve gözaltının ardından döviz kurundaki ani düşüş de dünya basınındaki yerini alırken Türk lirasındaki kayıp, haberlerde "tarihi düşüş" olarak tanımlandı.

BLOOMBERG: TÜRK LİRASI REKOR DÜŞÜŞTE

Bloomberg yazarlarından Stuart Wallace, sosyal medya hesabından, “Türk hisse senetleri, neredeyse yüzde 7 düştü ve 10 yıllık devlet tahvili getirileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bu yıl en yüksek seviyeye çıktı. Türk lirası rekor düşük seviyelere geriledi” ifadelerini paylaştı. Wallace ayrıca, “Erdoğan'ın tasfiyeyi derinleştirmesiyle dünyada en çok düşüş Türk piyasalarında yaşandı” diye yazdı.

WALL STREET JOURNAL: TÜRKİYE'NİN HİSSE SENETLERİ DEĞER KAYBETTİ

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin, "İstanbul Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türk piyasaları düşüşe geçti. Türkiye’nin hisse senetleri ve para birimi değer kaybetti" ifadelerini kullandı.

IRNA: DOLAR TÜRK LİRASI KARŞISINDA YÜZDE 12 YÜKSELDİ

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, “Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibinin tutuklanmasının ardından dolar kuru Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 12 yükseldi. İstanbul Borsası endeksinde de bu sabah yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşandı” ifadelerine yer verildi.

AFP: TÜRK LİRASI TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYEDE

AFP ise, "Türk lirası, bugün polisin İstanbul'un güçlü muhalif Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine düzenlediği baskının ardından dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi" bilgisini aktardı.

INVESTING: TÜRK PİYASALARI KARIŞIKLIK İÇİNDE

Ekonomi ve finans haberlerine yer veren Investing adlı plaformda da "Türk piyasaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ana siyasi rakibinin tutuklanmasının ardından karışıklık içinde" denilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ana siyasi rakibi, çarşamba günü yolsuzluk ve terörist gruba yardım etme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu adım, ana muhalefet partisinden eleştiriler aldı ve parti, bunu 'gelecek cumhurbaşkanına karşı bir darbe girişimi' olarak nitelendirdi. Aynı zamanda, Türk piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

Ülkenin referans borsa endeksi BIST 100, yüzde 7 düşerken, Türk lirası Amerikan doları karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. İmamoğlu, Erdoğan’ın 20 yılı aşkın süredir yönettiği Türkiye’ye karşı ana muhalefet CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmeye yaklaşmıştı."

REUTERS: TÜRK PİYASALARI DÜŞÜŞTE

Reuters'ın haberinde "Erdoğan'ın rakibinin gözaltına alınmasının ardından Türk piyasaları düşüşe geçti" bilgisi verildi.

Baha Breaking News: Türk lirası, dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyelerde

Baha Breaking News, ekonomi ve piyasa hareketliliğini takip eden Baha Breaking News yayın kuruluşu, "Türk lirası, dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyelere geriledi" dedi.