Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ve İsrail’in, İran’a karşı saldırılarının enerji krizi başlatmasının ardından AKP’nin aldığı önlemleri savunmak için “Birçok ülke eşel mobil sistemini uygulamadı ama biz devreye aldık” dedi. Bakan’ın söyleminin aksine Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporuna göre 40’dan fazla ülke enerji kriziyle mücadele için akaryakıt ürünlerine tavan fiyat getirilmesinden, faizsiz kredi desteklerine ve emeklilere enerji yardımı verilmesine kadar birçok kapsamlı düzenleme yaptı.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI

IEA’nın bu hafta yayınladığı rapora göre 13 ülke akaryakıt fiyatlarına veya akaryakıt şirketlerinin kâr marjına tavan limit getirdi. Avusturya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkeleri de akaryakıt fiyatlarına farklı şekillde tavan limit koyan ülkeler arasında yer aldı.

AKP iktidarı doğalgaza zam yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı enerjide uygulanan sübvansiyonların büyüklüğünden şikayet ederken, Birleşik Krallık dar gelirli ailelere ısınma desteği vermeye başladı. IEA’ya göre 9 ülke, savaşın ardından enerjide sübvansiyonları artırdı. Avustralya savaştan olumsuz etkilenen işletmelere faizsiz kredi imkanı sunarken, İrlanda ise emekli ve engellilere enerji desteği uyguluyor. Ülkemizde ise elektrik ve doğalgaza zam yapılırken, akaryakıtta iktidar yalnızca Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) feragat etti, birçok çağrıya rağmen Katma Değer Vergisi’ni (KDV) düşürmeyi gündemine almadı.

Zamlar geri döndü

- Akaryakıtta indirim sevinci yalnızca 1 gün sürdü, benzin ve motorin yeniden zamlandı. Motorinin litresine 4 lira 12 kuruş, benzine de 44 kuruşluk zam yapıldı. Benzin İstanbul’da 62.62 lira, Ankara’da 63.59 lira, İzmir’de 63.87 liradan satılıyor. Motorin fiyatı İstanbul’da 76.55 lira, Ankara’da 77.68 lira, İzmir’de 77.96 liraya kadar ulaştı. Şubat sonundan bu yana motorin yüzde 26.9, benzin yüzde 7.4 zamlandı.

Şirketlere vergi indirimi

- Bakan Mehmet Şimşek, hafta içi katıldığı televizyon yayınında ihracatçı şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi oranında indirim yapmayı planladıklarını söyledi. Vatandaş vergiden bunalırken Şimşek’in şirketlere vergi indirimini düşünmesi yalnızca ücretli kesimin değil, patronların bile tepkisini çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, geçen hafta “Verginin indirilmesine taraf değilim, bütçe varsa reeskont kredi faizleri düşürülsün” demişti.