World Population Review’un yayımladığı son veriler, erkek tipi saç dökülmesinin en yaygın görüldüğü ülkeleri ortaya koydu. Türkiye’nin de listede öne çıkan ülkeler arasında yer aldığı çalışmada, genetik mirasın yanı sıra yaşam tarzı gibi farklı etkenler de değerlendirildi.

Saç dökülmesi, dünya genelinde milyonlarca erkeğin karşılaştığı yaygın bir sorun olmaya devam ederken, son küresel araştırmalar bu durumun hangi bölgelerde daha sık görüldüğünü dikkat çekici verilerle ortaya koydu. Dünya genelindeki kellik dağılımı ve Türkiye’nin güncel sıralaması ise şöyle:

1-İspanya: Yüzde 44,5

2-İtalya: Yüzde 44,37

3-Fransa: Yüzde 44,25

4-ABD: Yüzde 42,68

5-Almanya: Yüzde 41,51

6-Hırvatistan: Yüzde 41,32

7-Kanada: Yüzde 40,94

8-Çekya: Yüzde 40,9

9-Avustralya: Yüzde 40,8

10-Norveç: Yüzde 40,75

11-Yeni Zelanda: Yüzde 40,19

12-Britanya: Yüzde 40,09

13-Türkiye: Yüzde 40,03

14-Meksika: Yüzde 39,75

15-Suudi Arabistan: Yüzde 39,75