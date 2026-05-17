Futbol dünyasının en büyük ve en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, bu yıl 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Futbol Takımımızın da sahne alacağı bu dev turnuva için geri sayım sürerken, bilim dünyasından hem futbolcuları hem de milyonlarca taraftarı yakından ilgilendiren çok ciddi bir uyarı geldi.

Dünyaca ünlü iklim modelleme kuruluşu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan son analiz, turnuva boyunca yaşanacak aşırı sıcaklıkların hayati riskler barındırdığını ortaya koydu.

FİNAL DE RİSKLİ BÖLGEDE

Rapora göre, uluslararası sağlık örgütlerinin "güvenlik önlemleri alınmasını zorunlu kıldığı" 26 derecelik kritik eşik, turnuva boyunca neredeyse her şehirde aşılacak.

Dallas ve Houston gibi aşırı sıcak şehirlerdeki stadyumların kapalı ve klimalı olması bir nebze olsun avantaj sağlıyor.

Miami, Kansas City ve 19 Temmuz’da dev finale ev sahipliği yapacak olan New Jersey (East Rutherford) stadyumları, yeterli soğutma altyapısı bulunmadığı için en yüksek riskli üç bölge olarak ilan edildi. Özellikle Miami’de kritik eşiğin aşılmasına "kesin gözüyle" bakılıyor.

ACİL ÖNLEM ALINMASI ŞART

Bilim insanları, sıcağa bağlı can kayıplarını ve sağlık skandallarını önlemek adına stadyum ve çevresindeki altyapının hızla dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Turnuva organizatörlerine ve yerel yetkililere iletilen acil eylem planında dev su istasyonlarının kurulması, soğutma altyapılarına yatırım yapılması ve seyirciler için gölge alanların artırılması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca maç esnasında futbolcular için soğuk sıvılar, buzlu havlular ve acil tıbbi gözetim ekiplerinin hazır bulundurulması ile mevcut klima sistemlerinin en üst seviyeye çıkarılması hayati bir zorunluluk olarak vurgulandı. Küresel futbol şöleninin bir sağlık krizine dönüşmemesi için gözler şimdi FIFA ve ev sahibi üç ülkenin alacağı radikal önlemlere çevrildi.