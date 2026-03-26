Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina Saka, uluslararası matematik başarılarıyla öne çıktı. Geçen yıl kasım ayında Southern Illinois University ve Singapore International Math Contests Centre iş birliğiyle düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı’nda 40 ülkeden binlerce öğrenci arasında tüm soruları doğru yanıtlayarak kendi seviyesinde Türkiye birincisi ve dünya 310’uncusu oldu, Singapur finallerine katılma hakkı kazandı.

Ayrıca Future Intelligence Students Olympiad’da gümüş madalya alarak Dubai’deki organizasyona davet edildi. 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları’nda ise matematik kategorisinde 100 tam puanla altın madalya kazanarak tüm sınıf kategorilerinde dünya birincisi olan tek Türk öğrenci unvanını elde etti. Lina, temmuz ayında Roma’da yapılacak finalde Türkiye’yi temsil edecek.

'SAVCI OLMAK İSTİYORUM, BANA HARÇLIK VERDİ'

Başarıları sonrası ailesiyle birlikte davet üzerine Saray'daki programa katılan Lina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı.

Lina, "Özel çağırılmış olmak ve oradaki tek çocuk olmak beni çok mutlu hissettirdi ve ayrıca çok gururluydum. Cumhurbaşkanımız beni yanına çağırdı ve kim olduğumu sordu. Ben de, 'Ben Lina, dünya birincisiyim' dedim. O da bana, 'Sen dünya birincisi olan kızımızsın demek' dedi. Annem yanımıza geldi ve Cumhurbaşkanımızla konuştu. Sonra bana harçlık verdi. Cumhurbaşkanımıza, '23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim?' diye sordum. O da 'Tabii ki oturabilirsin, sen dünya birincisisin' dedi. 23 Nisan'da Ankara'ya gidip koltuğa oturmayı planlıyorum. Yorumlarda bana destek olan ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Hedefim değişmedi; savcı olmak ve Nobel ödülünü kazanmak istiyorum" diye konuştu.