İspanya’nın önde gelen tekstil markalarından Mango’nun kurucusu olan Türk ve İspanyol vatandaşı İsak Andiç Ermay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay kapsamında gözaltına alınan büyük oğlu Jonathan Andiç, çıkarıldığı mahkeme tarafından 1 milyon avro kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Katalonya polisi tarafından gözaltına alınan Jonathan Andiç’in, 14 Aralık 2024’te Barselona yakınlarındaki Montserrat dağlık bölgesinde meydana gelen ölüm olayıyla ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, Jonathan Andiç hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına, pasaportuna el konulmasına ve haftada bir kez imza vermesine karar verdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Jonathan Andiç’in mahkemedeki ifadesi bir saatten uzun sürdü. Şüphelinin yalnızca avukatı Cristobal Martell’in sorularını yanıtladığı aktarıldı.

Andiç ailesi ise yazılı açıklamasında Jonathan Andiç’in suçsuz olduğunu savundu. Açıklamada, “Kendisine karşı herhangi bir meşru delil bulunmadığına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul doğumlu olan İsak Andiç Ermay, genç yaşta ailesiyle birlikte İspanya’ya göç etmiş ve burada kurduğu Mango markasını dünya çapında bir moda devine dönüştürmüştü. Ünlü iş insanı, geçtiğimiz yıl Montserrat bölgesinde yaptığı yürüyüş sırasında yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

Olay sırasında yanında bulunan Jonathan Andiç hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu. Jonathan Andiç ise babasının ölümünden sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Forbes’un 2024 listesine göre İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya’nın en zengin iş insanları arasında gösteriliyordu.