ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü, hantavirüs vakaları hakkında bilgilendirildiğini belirterek, durumun “kontrol altında” olduğunu ekledi.

Washington’da Lincoln Anıtı yakınlarında gazetecilere konuşan Trump, “Umarız durum büyük ölçüde kontrol altındadır. Sorun gemideydi ve sanırım yarın bu konuda kapsamlı bir rapor sunacağız,” dedi.

Başkan, “Bu konuyu inceleyen çok sayıda insanımız var, hepsi de harika insanlar. Umarız her şey yoluna girecektir,“ diye ekledi.

ABD vatandaşlarının hastalığın yayılmasından endişe etmeleri gerekip gerekmediği sorulduğunda Trump, ”Umarım gerekmez. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız,“ diye ekledi.

ACİL DURUM SEVİYESİ BELİRLENDİ

ABC News'in Perşembe günü bildirdiğine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hantavirüs salgını için acil durum müdahalesinin en düşük seviyesi olan ”Seviye 3" acil durum müdahalesi sınıflandırmasını eyleme geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine göre, hantavirüsün Andes suşunun neden olduğu salgın, şu ana kadar yolculukla bağlantılı yolcular arasında üçü ölüm olmak üzere 5 teyit edilmiş vakaya çıktı.

23 farklı milletten yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatı taşıyan MV Hondius, Arjantin'den ayrıldı ve Atlantik'i geçtikten sonra Yeşil Burun Adaları açıklarında seyir halindeyken bir dizi solunum yolu hastalığı vakası bildirdi.