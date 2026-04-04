Küresel ekonomi dünyasının en saygın isimlerinden Profesör Jeffrey Sachs, Trump yönetiminin Orta Doğu’daki askeri hamlelerinin "öngörülemez" maliyetleri konusunda dünyayı uyardı. New Order programında Afshin Rattansi’ye konuşan Sachs, Washington’ın "cerrahi operasyon" beklentisinin asimetrik bir ekonomik intihara dönüşebileceğini vurguladı.

"TRUMP HER ŞEYİ YANLIŞ ANLIYOR"

Sachs, Trump’ın geçmişteki kısa süreli askeri müdahalelere güvenerek İran’da da benzer bir sonuç beklemesini "tarihi bir hata" olarak niteledi. Trump’a doğrudan seslenen Sachs, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın ana enerji damarlarından birini 'ezip geçerseniz' (crush), küresel bir daralma kaçınılmazdır. Bu sadece arabanızın deposuyla ilgili değil; tarladaki gübre üretimi duracak, gıda tedariki kesilecek ve tüm sanayi petrokimyası çökecek. Amerika da bu yıkımdan nasibini alacak."

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE FELAKET"

Sachs, modern savaşın asimetrik doğasına dikkat çekerek, savunma sistemlerinin devasa petrol sahalarını ve binlerce kilometrelik boru hatlarını koruyamadığını hatırlattı:

"Petrol sahaları ve rafineriler açıkta. Ağır füze savunma sistemleri buraları korumaya yetmez. İran karşılık verdiğinde yıkım birkaç hafta içinde katlanarak artacak."

Hindistan, Filipinler ve Endonezya gibi devlerin yakıt zincirlerinin kopacağını belirten Sachs, krizin "gezegen çapında" olacağını vurguladı.

BRENT JOHNSON VE SACHS’IN "KARA DELİĞİ"

Analistler, Sachs’ın uyarısını Brent Johnson’ın "Dolar Süpernovası" teziyle birleştiriyor. Enerji arzı çökerse, elimizde dünyanın en değerli dolarları olabilir ancak bu dolarlarla satın alacak petrol veya gıda bulamayabiliriz. Trump’ın J.D. Vance üzerinden yürüttüğü "bütçe disiplini" hamlesi, Sachs’ın bahsettiği küresel daralma ile gelir kaynaklarının tamamen kuruması riskiyle karşı karşıya.