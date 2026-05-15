ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yaklaşık 300 çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Kararın, şirketin “Back to Starbucks” adı verilen yeniden yapılanma stratejisi kapsamında alındığı bildirildi.

'300 DESTEK POZİSYONU'

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Starbucks’ın sürdürülebilir ve kârlı büyüme sürecine yeniden odaklanabilmesi için yeni adımlar atıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yöneticiler, odağı daha da keskinleştirmek, işlere öncelik vermek, karmaşıklığı azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kendi sorumluluk alanlarını kapsamlı şekilde gözden geçirdi. Bunun sonucunda ABD'de yaklaşık 300 destek pozisyonunu ortadan kaldırıyoruz" denildi.

‘ABD DIŞINDAKİLER DE ETKİLENEBİLİR’

Şirketin yalnızca ABD operasyonlarını değil, uluslararası destek organizasyonunu da yeniden değerlendirdiği aktarıldı. Bu kapsamda, ABD dışındaki bazı pozisyonların da süreçten etkilenebileceği ifade edildi.

‘BÖLGESEL OFİS YAPILANMALARINI KAPSIYOR’

Ayrıca Starbucks’ın, ABD’deki bölgesel destek ofislerini birleştirmeyi ve kira sözleşmeleriyle ilgili çeşitli düzenlemelere gitmeyi planladığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin mağaza operasyonlarını değil, daha çok bölgesel ofis yapılanmalarını kapsadığı vurgulandı.

‘400 MİLYON DOLARLIK EK GİDER’

Öte yandan Starbucks’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, yeniden yapılandırma adımlarının büyük bölümünün mevcut mali yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Şirket, süreç nedeniyle yaklaşık 400 milyon dolarlık ek gider oluşmasının beklendiğini de açıkladı.