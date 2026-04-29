Peru'da çevre hukuku alanında küresel ölçekte bir ilk yaşandı. Yerel yönetimler, ekosistemin temel taşı olan iğnesiz arıları yasal haklara sahip varlıklar olarak tanıdı. 2024 yılında Peru Cumhuriyeti Kongresi tarafından onaylanan koruma reformunu tamamlayan bu karar, böceklerin temiz bir çevrede yaşama ve ormansızlaşma gibi tehditlere karşı yasal temsil alma hakkını resmileştirdi.

Bu düzenlemeyle birlikte, arı kolonilerine zarar veren şirket veya bireyler aleyhine "arılar adına" dava açılabilecek. Mahkemelerin, davalarda yalnızca insan odaklı kayıpları değil, türün kendisine ve orman ekosistemine verilen zararı da temel alması kararlaştırıldı.

AMAZON EKOSİSTEMİNİN %80'İNİ ETKİLİYOR

Bilimsel veriler, Amazon bölgesinde yaşayan iğnesiz arı türlerinin; kahve, kakao ve avokado dahil olmak üzere tropikal bitkilerin %80’inin tozlaşmasını sağladığını ortaya koyuyor. Peru’da kayıt altına alınan 175 yerli türün, tarımsal süreklilik ve biyolojik miras açısından hayati önem taşıdığı saptandı.

Biyokimyacı Rosa Vázquez Espinoza ve ekibinin yaptığı analizler, bu arıların ürettiği balda yüksek oranda antibakteriyel ve antienflamatuar moleküller bulunduğunu kanıtladı. Yerli halkların geleneksel bilgisiyle modern bilimi birleştiren bu keşif, yasal koruma sürecinin bilimsel temelini oluşturdu.

EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Satipo ve Nauta belediyeleri tarafından yürürlüğe alınan kararlar, sadece kağıt üzerinde kalmayarak somut çevresel yaptırımları da beraberinde getirdi. Yönetmelik; pestisit ve herbisit kullanımının sıkı kontrolünü, tahrip edilmiş alanların yeniden ağaçlandırılmasını ve yerel floranın restorasyonunu zorunlu kılıyor.

Hukuk uzmanları, bu adımı doğayla olan ilişkide bir "dönüm noktası" olarak tanımlıyor. Arıların artık sadece bir "kaynak" veya "hizmet sağlayıcı" değil, yasal süreçlerin aktif bir katılımcısı olduğu bildirildi. Bu modelin, ekosistemi ayakta tutan diğer mikro canlılar için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

POPÜLASYON TEHDİT ALTINDA

Amazon genelinde arı popülasyonlarının; yoğun böcek ilacı kullanımı, iklim değişikliği ve orman alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi nedeniyle risk altında olduğu saptandı. Bölgedeki yaşlı yerleşimciler, geçmişte dakikalar içinde ulaşılan kovanların artık saatlerce süren aramalara rağmen bulunamadığına dikkat çekiyor.

Yasal statü tanınması, topluluklara yol yapımı veya endüstriyel plantasyonlar gibi kolonileri yok edebilecek projelere karşı güçlü bir hukuki araç sağlıyor. Peru’nun bu hamlesinin, diğer Amazon ülkelerinde de benzer yasal düzenlemeleri tetikleyeceği öngörülüyor.