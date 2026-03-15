Uluslararası arenada ülkelerin itibarı artık yalnızca ekonomik büyüklükle değil; diplomatik hamleler, insan hakları karnesi ve dış politika kararlarıyla ölçülüyor. World Population Review tarafından paylaşılan son veriler, jeopolitik gerilimlerin ülkelerin imajını nasıl şekillendirdiğini ortaya koydu. Küresel güçlerin başı çektiği listede, Türkiye’nin de üst sıralarda yer alması uluslararası algı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KÜRESEL GÜÇLER LİSTENİN ZİRVESİNDE

Araştırma sonuçlarına göre; askeri politikaları ve küresel müdahaleleriyle gündemden düşmeyen Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, dünyanın en sevilmeyen ilk üç ülkesi oldu. Bu ülkeleri nükleer programları ve bölgesel çatışmalarla tanınan Kuzey Kore ile İsrail takip etti. Veriler, ülkelerin uluslararası kamuoyundaki algısının, yürüttükleri dış politika ve insan hakları uygulamalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KAMUOYUNDAKİ ALGISI

Listede 16. sırada yer alan Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki jeopolitik konumu ve son yıllardaki dış politika hamleleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, listenin oluşmasında diplomatik krizlerin ve ülkelerin demokratik standartlarına dair yapılan tartışmaların belirleyici olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin ardından Güney Kore, Afganistan ve Filipinler gibi ülkeler de negatif algı sıralamasında kendilerine yer buldu.

DÜNYANIN EN SEVİLMEYEN İLK 20 ÜLKESİ

Küresel kamuoyunda en düşük sempati oranına sahip olduğu belirtilen ülkeler şu şekilde sıralandı: