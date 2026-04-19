Gümüşhane İl Özel İdaresi, mağara güzergahındaki dik yamaçlarda ciddi kaya düşme riskleri tespit etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, bölgede kapsamlı bir kaya ıslahı ve gevşek şev düzenleme faaliyeti başlatıldı.

ÇELİK AĞ VE BARİYER SİSTEMİ KURULUYOR

Uzman raporları doğrultusunda hazırlanan teknik proje, bölgenin sarp arazi yapısına uygun güvenlik önlemlerini içeriyor. Tehlike arz eden kaya parçalarının temizlik işlemleri uzman ekipler tarafından gerçekleştirilirken, riskli yamaçlarda çelik ağ örtüleme sistemi uygulanacak.

Güzergah boyunca stratejik noktalara yüksek mukavemetli çelik bariyerler yerleştirilerek yamaçlardan gelebilecek her türlü materyalin yol üzerine düşmesi engellenecek. İdare, projenin uygulama aşamasındaki hayati riskler nedeniyle mağara girişlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.

150 MİLYON YILLIK TARİHE GÜVENLİK MOLASI

"Yer altı sarayı" olarak nitelendirilen Karaca Mağarası’ndaki ıslah çalışmalarının ilk etapta en az 2 ay sürmesi öngörülüyor. 150 milyon yaşındaki sarkıt, dikit, sütun ve damlataşı şekilleriyle dünya çapında üne sahip olan mağara, bu süreçte sadece teknik ekiplerin kullanımına açık olacak.

Doğu Karadeniz turizminin göz bebeği olan bu doğa harikası, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir ulaşım altyapısına kavuşacak. Turizm sezonu öncesi tamamlanması planlanan bu müdahale, bölgedeki can güvenliği riskini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN OLUŞUMLARINA SAHİP

Karaca Mağarası, oluşum yoğunluğu ve çeşitliliği bakımından Türkiye'nin ve dünyanın en zengin jeolojik yapıları arasında gösteriliyor. Mağara içerisindeki damlataşı havuzları ve mağara gülleri, bilimsel açıdan da eşsiz bir laboratuvar özelliği taşıyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından işletilen merkez, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, çalışmaların her aşamasının titizlikle takip edildiğini ve mağaranın dokusuna zarar vermeden ulaşım yolunun modernize edileceğini bildirdi.